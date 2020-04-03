В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Шоу-бизнес Певица Pink победила коронавирус Популярная американская певица Pink сообщила, что у нее была выявлена коронавирусная инфекция нового типа, от которой ей удалось излечиться.

Общество В Москве четыре пациента скончались от коронавируса В Москве умерли четыре пациента с двусторонней пневмонией, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном депздраве.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия В Забайкалье вновь выявили заболевшего коронавирусом Чита, 4 апреля 2020, 05:32 — REGNUM Забайкальскому краю не удалось остаться территорией, в которой со времени объявления мировой эпидемии коронавируса не выявлено ни одного случая COVID-19.

Финансы Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5% Покупка первой части Сбербанка В марте денежные средства ФНБ сократились главным образом из-за того, что Минфин конвертировал доллары, евро и фунты на сумму более $19 млрд с целью покупки доли ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция).

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции до 12 апреля Режим самоизоляции продлен для всех жителей Самарской области до 12 апреля, людей старше 65 лет обязали оставаться дома до 30 апреля, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве при условии, что это будет нейтральная валюта.

Экономика Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Энергетика Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.

Общество Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.

Экономика Глава МВФ признала рецессию мировой экономики Нынешняя рецессия мировой экономики, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, намного страшнее, чем любой из имевших место ранее экономических кризисов, признала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.