Коронавирус
Российская газетаРоссия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Росавиация приостановила разрешения на рейсы для вывоза россиян из-за границы
Коммерсантъвчера в 17:22
Росавиация отзывает ранее выданные разрешения на выполнение чартерных рейсов
Агентство Москвавчера в 16:37
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве при условии, что это будет нейтральная валюта.
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Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
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Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Долетевшего до Петербурга путешественника вернули обратно в Катар
Путешественника Игоря Бузина, накануне прилетевшего спецбортом в Петербург из Дохи, отправили обратно в Катар.