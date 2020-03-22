Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации. Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Общество Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут В ведомстве напомнили, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть значимость сохранения мировых запасов пресной воды.

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.

Общество Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.

Шоу-бизнес Галкин и Пугачева поцеловались в прямом эфире Ивлеевой Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева по случаю карантина запустила прямой эфир, участником которого стал комик Максим Галкин и его семья.

Общество Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».

Политика Зеленский предложил региональным начальникам Украины объединиться Объединиться в «нелегкое время» призвал глав областных администраций и мэров городов президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 22 марта Интерфакс-Украина.

Армия и оружие В сирийском Идлибе террористы четырежды обстреляли армию Сирии Дамаск, 20 марта 2020, 22:24 — REGNUM Боевики джихадистских группировок, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, за минувшие сутки совершили четыре обстрела позиций армии Сирии, сообщил 20 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Футбол Экс-президент «Реала» умер от коронавируса Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.

Общество В США резко выросли продажи огнестрельного оружия Скачок спроса на огнестрельное оружие наблюдается во многих штатах США из-за распространения коронавирусной инфекции, передает 21 марта телеканал ABC.

Политика Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.

Общество Число заражений коронавирусом в России достигло 367 На территории России выявили еще 61 случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавируса.

Общество Суточная смертность от коронавируса в Италии начала уменьшаться Число смертельных исходов болезни COVID-19 в Италии за сутки сократилось, заявил 22 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в ходе брифинга.

Общество Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.

Общество Правительство Греции запретило передвижение граждан из-за коронавируса Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.