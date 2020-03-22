Коронавирус
РИА НовостиРоссия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации. Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.
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Общество
Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут
В ведомстве напомнили, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть значимость сохранения мировых запасов пресной воды.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева поцеловались в прямом эфире Ивлеевой
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева по случаю карантина запустила прямой эфир, участником которого стал комик Максим Галкин и его семья.
Общество
Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
Политика
Зеленский предложил региональным начальникам Украины объединиться
Объединиться в «нелегкое время» призвал глав областных администраций и мэров городов президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 22 марта Интерфакс-Украина.
Армия и оружие
В сирийском Идлибе террористы четырежды обстреляли армию Сирии
Дамаск, 20 марта 2020, 22:24 — REGNUM Боевики джихадистских группировок, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, за минувшие сутки совершили четыре обстрела позиций армии Сирии, сообщил 20 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Футбол
Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА
Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Культура
Минкульт составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома
Сотрудники Министерства культуры РФ вместе со специалистами сайта «Культура.РФ» составили специальную подборку кинофильмов, и книг, а также концертов и лекций.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Общество
В США резко выросли продажи огнестрельного оружия
Скачок спроса на огнестрельное оружие наблюдается во многих штатах США из-за распространения коронавирусной инфекции, передает 21 марта телеканал ABC.
Общество
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
Число заражений коронавирусом в России достигло 367
На территории России выявили еще 61 случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавируса.
Общество
Суточная смертность от коронавируса в Италии начала уменьшаться
Число смертельных исходов болезни COVID-19 в Италии за сутки сократилось, заявил 22 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в ходе брифинга.
Общество
Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
Правительство Греции запретило передвижение граждан из-за коронавируса
Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Культура
Проект «20 вопросов Путину» провалился: в кризис людей волнуют актуальные проблемы, а не заготовки
Агентство ТАСС решило приостановить показ последних трех серий проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Общество
СМИ прогнозируют коллапс экономики в США из-за мер против коронавируса
В WSJ подчёркивают, что эффект от остановки экономики будет подобен цунами, которое «сметёт» десятки миллионов человек со своих рабочих мест.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается
В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.