Экономика
Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Футбол
«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти
По мнению клуба в последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и России, в частности построили стадион Самара Арена.
Советский спорт вчера в 10:51
Здоровье
У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса
Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Политика
В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал "большое выступление" Владимира Путина 28 апреля в рамках совещания с главами регионов и кабмином, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:25
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Здоровье
В Калининграде в областной больнице выявлен очаг коронавируса
В Калининграде в областной клинической больнице за сутки выявлен очаг заболеваемости коронавирусом.
КП - Калининград 05:28
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 28 апреля 2020, 11:02 — REGNUM Ещё у 85 человек нашли коронавирус в Свердловской области за минувшие сутки.
REGNUM 04:02
Общество
В России за сутки выявили 6411 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Новгородские ведомости 03:54
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Гаджеты
Смартфон LG Velvet 5G показан с фронтальной стороны
3DNews вчера в 10:13
Общество
Власти ужесточили режим самоизоляции в Томской области
Въезд в Томскую область и выезд из региона ограничены с 27 апреля >>> Ранее сообщалось, что из-за распространения COVID-19 с 31 марта по 30 апреля в Томской области действует режим полной самоизоляции, запрещающий выход из дома без веской причины.
РИА Томск 04:18
Авто
Audi представил гибридный A6 Avant
Немецкий автопроизводитель презентовал бензин-электрическую версию универсала Audi A6 Avant последней генерации.
Somanyhorses 04:58
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс вчера в 12:53
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
Общество
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Пост, в котором девушка рассказала о случившемся с ней, набрал больше 180 тысяч лайков и около тысячи комментариев, в которых пользователи ужаснулись той тайне, которую студентка случайно раскрыла: преподаватели в Zoom могут видеть переписку в чатах.
Lenta.ru 05:31
Политика
Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына
В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Здоровье
В РАН назвали опасность госпитализации при коронавирусе
ToDay News Ufa 01:09
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 05:37
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
В закрытие аэропорта в вахтовом поселке ЯНАО вмешался «Ямал СПГ»
С аэропорта вахтового поселка Сабетта в ЯНАО, о закрытии которого ранее объявили окружные власти, сняты все ограничения.
URA.Ru 05:23
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что каждый регион страны должен быть на 100% готов к любому развитию ситуации с паводками и пожарами.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Футбол
Демба Ба вспомнил ошибку Джеррарда в матче с «Челси»
Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил гол в ворота «Ливерпуля», который он забил после ошибки Стивена Джеррарда, и который лишил «красных» шансов на чемпионский титул.Я думаю, что для Джеррарда это был сильный удар.
Soccer.ru вчера в 14:25