Экономика

Город N (Ростов)Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Эксперты: приостановка Россией экспорта зерна не отразится на объемах поставок

ТАСС05:09

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс26 апреля в 08:20

В России изменились условия экспорта сахара

Парламентская газетавчера в 23:07

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

REGNUM26 апреля в 10:22

Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском26 апреля в 08:04

Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж

РИА Новости01:00

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия26 апреля в 08:09
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Футбол

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти

По мнению клуба в последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и России, в частности построили стадион Самара Арена.
Советский спорт вчера в 10:51
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Здоровье

У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса

Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
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Политика

В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал "большое выступление" Владимира Путина 28 апреля в рамках совещания с главами регионов и кабмином, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:25
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Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
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Здоровье

В Калининграде в областной больнице выявлен очаг коронавируса

В Калининграде в областной клинической больнице за сутки выявлен очаг заболеваемости коронавирусом.
КП - Калининград 05:28
1
Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 28 апреля 2020, 11:02 — REGNUM Ещё у 85 человек нашли коронавирус в Свердловской области за минувшие сутки.
REGNUM 04:02
15
Общество

В России за сутки выявили 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Новгородские ведомости 03:54
Экономика

Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
1,7K
Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

REGNUM 01:35
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Гаджеты

Смартфон LG Velvet 5G показан с фронтальной стороны

3DNews вчера в 10:13
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Общество

Власти ужесточили режим самоизоляции в Томской области

Въезд в Томскую область и выезд из региона ограничены с 27 апреля >>> Ранее сообщалось, что из-за распространения COVID-19 с 31 марта по 30 апреля в Томской области действует режим полной самоизоляции, запрещающий выход из дома без веской причины.
РИА Томск 04:18
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Авто

Audi представил гибридный A6 Avant

Немецкий автопроизводитель презентовал бензин-электрическую версию универсала Audi A6 Avant последней генерации.
Somanyhorses 04:58
Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
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Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс вчера в 12:53
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Недвижимость

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
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Общество

Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom

Пост, в котором девушка рассказала о случившемся с ней, набрал больше 180 тысяч лайков и около тысячи комментариев, в которых пользователи ужаснулись той тайне, которую студентка случайно раскрыла: преподаватели в Zoom могут видеть переписку в чатах.
Lenta.ru 05:31
Политика

Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына

В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Здоровье

В РАН назвали опасность госпитализации при коронавирусе

ToDay News Ufa 01:09
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Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 05:37
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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
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Общество

В закрытие аэропорта в вахтовом поселке ЯНАО вмешался «Ямал СПГ»

С аэропорта вахтового поселка Сабетта в ЯНАО, о закрытии которого ранее объявили окружные власти, сняты все ограничения.
URA.Ru 05:23
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
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Политика

Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России

Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что каждый регион страны должен быть на 100% готов к любому развитию ситуации с паводками и пожарами.
Газета.Ru вчера в 10:58
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Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
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Футбол

Демба Ба вспомнил ошибку Джеррарда в матче с «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил гол в ворота «Ливерпуля», который он забил после ошибки Стивена Джеррарда, и который лишил «красных» шансов на чемпионский титул.Я думаю, что для Джеррарда это был сильный удар.
Soccer.ru вчера в 14:25
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