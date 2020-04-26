Экономика
Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре
UfacityNews.ru вчера в 04:40
Общество
Садовничий объявил о планах реформы факультетов в МГУ
Руководство МГУ обсуждает возможность реорганизации структуры и создания на базе факультетов 14 — 16 научных школ.
РБК 06:54
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
Anews 05:01
Общество
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Общество
Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны
По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса.
SM News 02:43
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий 26 апреля в 12:19
Общество
В Самарской области еще восемь человек заболели коронавирусом
Сегодня, 28 апреля, в Самарской области выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 04:06