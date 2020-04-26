с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 314

Экономика ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ.

Политика Трамп и Макрон обсудили необходимость реформы ВОЗ Вашингтон, 27 апреля 2020, 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 6

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 195

Общество Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1". 999

Технологии Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.

Армия и оружие Район Лерамун в Алеппо расчистят от взрывчатки до конца апреля Алеппо, Сирия, 27 апреля 2020, 05:50 — REGNUM Оставшиеся после зачистки террористов взрывоопасные предметы в районе Лерамун города Алеппо будут обезврежены до конца апреля, сообщил журналистам начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 158

Здоровье Новосибирский Минздрав объяснил рост числа заражённых коронавирусом Как сообщил оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом, министр здравоохранение региона Константин Хальзов прокомментировал всплеск заболеваемости COVID-19. 1