Общество
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ru08:02
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Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники
В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
Экономика
ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах
Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ.
Телеканал 360° 19:18
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Здоровье
В больницах Ухани не осталось пациентов с коронавирусом
БИЗНЕС Online 06:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ 22:53
Теннис
Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров
RT на русском 12:24
Политика
Трамп и Макрон обсудили необходимость реформы ВОЗ
Вашингтон, 27 апреля 2020, 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 17:14
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома
Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Ранее специалисты предлагали пользователям, столкнувшимся с перечисленными проблемами, удалить последнее обновление.
Astera 22:18
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Технологии
В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса
Российские ученые создадут лабораторных мышей для испытания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 22:51
Технологии
Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае
Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
CyberSport.ru 17:31
Армия и оружие
Район Лерамун в Алеппо расчистят от взрывчатки до конца апреля
Алеппо, Сирия, 27 апреля 2020, 05:50 — REGNUM Оставшиеся после зачистки террористов взрывоопасные предметы в районе Лерамун города Алеппо будут обезврежены до конца апреля, сообщил журналистам начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.
REGNUM 22:50
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Права на использование образа Чебурашки были переданы киностудии «Союзмультфильм» Японии 16 лет назад.
Профиль 23 апреля в 21:45
Здоровье
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru 14:56
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Здоровье
Новосибирский Минздрав объяснил рост числа заражённых коронавирусом
Как сообщил оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом, министр здравоохранение региона Константин Хальзов прокомментировал всплеск заболеваемости COVID-19.
Вести Новосибирск 22:41
Здоровье
В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда
"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС 17:32
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости 24 апреля в 08:59