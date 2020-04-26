Общество

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Читать в источнике
Комментировать606
с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется
 в сообщении на сайте ведомства.
News.ru08:02

Подробнее о событии

Россия приостановила экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

Газета.Ru11:01

Россия приостановила экспорт зерна

Lenta.ru10:18

Россия приостановила экспорт зерна

РИА Новости09:28

Россия приостановила экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы

КузПресс21:00

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс08:20

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС08:11

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия08:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:01, Ашберн
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
314
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
1,1K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники

В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
319
Экономика

ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах

Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ.
Телеканал 360° 19:18
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
107
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий 12:19
228
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
32
Здоровье

В больницах Ухани не осталось пациентов с коронавирусом

БИЗНЕС Online 06:15
119
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ 22:53
8
Теннис

Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров

RT на русском 12:24
Политика

Трамп и Макрон обсудили необходимость реформы ВОЗ

Вашингтон, 27 апреля 2020, 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 17:14
6
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
195
Космос

Китай представил название для своей первой миссии на Марс

РБК 24 апреля в 13:56
5
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома

Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
999
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Ранее специалисты предлагали пользователям, столкнувшимся с перечисленными проблемами, удалить последнее обновление.
Astera 22:18
118
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
54
Технологии

В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

Российские ученые создадут лабораторных мышей для испытания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 22:51
3
Технологии

Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае

Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
CyberSport.ru 17:31
Армия и оружие

Район Лерамун в Алеппо расчистят от взрывчатки до конца апреля

Алеппо, Сирия, 27 апреля 2020, 05:50 — REGNUM Оставшиеся после зачистки террористов взрывоопасные предметы в районе Лерамун города Алеппо будут обезврежены до конца апреля, сообщил журналистам начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.
REGNUM 22:50
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.
Piter.tv 24 апреля в 13:56
233
Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Права на использование образа Чебурашки были переданы киностудии «Союзмультфильм» Японии 16 лет назад.
Профиль 23 апреля в 21:45
204
Здоровье

Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса

Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru 14:56
25
Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
4
Экономика

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
25
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
158
Здоровье

Новосибирский Минздрав объяснил рост числа заражённых коронавирусом

Как сообщил оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом, министр здравоохранение региона Константин Хальзов прокомментировал всплеск заболеваемости COVID-19.
Вести Новосибирск 22:41
1
Здоровье

В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда

"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС 17:32
Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости 24 апреля в 08:59
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное