Общество

REGNUMREGNUMРоссия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба Минсельхоза.
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Россия приостановила экспорт зерна

РИА Новости09:28

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

РБК09:07

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС08:11

Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском08:04

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс08:20

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

REGNUM10:22

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия08:09
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Армия и оружие

Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих

Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих.
Lenta.ru 13:32
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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Финансы

К июлю рубль вернет свой докризисный курс

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
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Здоровье

Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе.
Lenta.ru 11:57
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Общество

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Происшествия

Полиция Петербурга составляет фотобазу нарушителей самоизоляции

Полиция Санкт-Петербурга составляет фотобазу нарушителей самоизоляции. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.
Online47.ru 11:35
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa вчера в 09:07
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Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
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Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
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Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

Российская газета 10:40
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Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

Российская газета 24 апреля в 19:58
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Культура

Генпродюсеру НТВ предлагали 2 миллиона за раскрытие личности Льва

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн признался, что ему предлагали взятку, если он согласится рассказать, кто же примерил на себя роль Льва в шоу «Маска».
НТВ 05:00
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Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
15
Общество

В Татарстане выявлен 71 новый случай коронавируса

Сегодня в республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 05:15
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия вчера в 09:28
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Политика

Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли

Российский Диалог вчера в 13:58
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
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Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
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Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
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