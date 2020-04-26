Общество
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Секретное оружие русских: Америка сходит с ума из-за «тайной операции России»
Развенчивая миф о пресловутом «российском вмешательстве», американский эксперт пришел к выводу, что Вашингтон поверил в собственные слова о том, что секретным оружием русских стала рассерженная Америка.
Rusvesna.su вчера в 22:00
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru 25 апреля в 02:46
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU вчера в 07:56
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания вчера в 05:50
Происшествия
Молодого сахалинца задержали за сбыт крупной партии наркотиков
Полицейские задержали ранее судимого 23-летнего сахалинца. Его подозревают в сбыте наркотических средств синтетического происхождения.
АСТВ вчера в 23:33
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 25 апреля в 05:05
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
Самолёт с российскими туристами из Бангкока прибыл в Иркутск
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», на котором вывозились российские туристы из столицы Таиланда Бангкока, прибыл в Иркутск, сообщает 27 апреля ТАСС.
ИрСити вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана
StarHit.ru вчера в 15:30
Общество
Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес
Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
Технологии
В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
Общество
Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
ГТРК Алания вчера в 07:58
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Здоровье
Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета
В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия вчера в 09:53
Авто
Названы проблемы водителей в России, возникшие из-за режима изоляции
Повышение цен на машины, цифровые пропуска и иные последствия влияния пандемии коронавируса на жизнь водителей представлены ниже.
SpeedMe вчера в 12:11
Происшествия
Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии
Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 01:23
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57