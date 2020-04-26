с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Секретное оружие русских: Америка сходит с ума из-за «тайной операции России» Развенчивая миф о пресловутом «российском вмешательстве», американский эксперт пришел к выводу, что Вашингтон поверил в собственные слова о том, что секретным оружием русских стала рассерженная Америка.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 958

Политика Япония запретила въезд из России из-за коронавируса В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 53

Происшествия Молодого сахалинца задержали за сбыт крупной партии наркотиков Полицейские задержали ранее судимого 23-летнего сахалинца. Его подозревают в сбыте наркотических средств синтетического происхождения.

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 869

Общество Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов. 150

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 353

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 326

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Здоровье Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.

Происшествия Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве. 7