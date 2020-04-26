с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 31

Религия Храмы Челябинской области закрывают для верующих Челябинск, 27 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В челябинской области храмы закрывают для верующих. Об этом сообщает пресс-служба епархии. 13

Политика Песков заявил о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом Ранее 25 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля разработать поэтапный план снятия ограничительных мер с бизнеса. 37

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 32

Общество В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области. 219

Общество Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов. 6

Политика В Кремле прокомментировали возможное продление режима самоизоляции Решение по вопросу самоизоляции российских граждан будет принято на основе текущей динамики, далеко идущие планы строить рано, заявил в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 3

Политика Песков ответил на слухи о скрывающемся от коронавируса Путине Песков отметил, что у Путина в резиденции Ново-Огарево имеются все виды связи, именно оттуда он проводит рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций. 278

Спорт Российская синхронистка показала себя в любимых купальниках Российская синхронистка продемонстрировала свою коллекцию купальников. Она отметила, что на видео попали лишь самые любимые.

Здоровье Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 79

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 181

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,3K