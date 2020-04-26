Экономика
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Россия: квота на экспорт зерна выполнена более чем на 61%. Темпы ускоряются
Зерно Он-Лайн24 апреля в 01:03
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Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия вчера в 22:03
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Религия
Храмы Челябинской области закрывают для верующих
Челябинск, 27 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В челябинской области храмы закрывают для верующих. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
REGNUM 05:38
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Политика
Песков заявил о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом
Ранее 25 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля разработать поэтапный план снятия ограничительных мер с бизнеса.
РБК вчера в 08:26
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Здоровье
В Ростовской области умер второй пациент с коронавирусом
50-летний ростовчанин проходил лечение в городской больнице имени Семашко. В Ростовской области умер второй пациент с коронавирусом.
Donday.ru 04:09
Общество
В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна вчера в 09:23
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов.
Новый Севастополь 03:24
Политика
В Кремле прокомментировали возможное продление режима самоизоляции
Решение по вопросу самоизоляции российских граждан будет принято на основе текущей динамики, далеко идущие планы строить рано, заявил в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 05:40
Политика
Песков ответил на слухи о скрывающемся от коронавируса Путине
Песков отметил, что у Путина в резиденции Ново-Огарево имеются все виды связи, именно оттуда он проводит рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций.
Lenta.ru 02:53
Общество
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Спорт
Российская синхронистка показала себя в любимых купальниках
Российская синхронистка продемонстрировала свою коллекцию купальников. Она отметила, что на видео попали лишь самые любимые.
РИА Новости вчера в 05:23
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Общество
Глава Башкирии высказался о завершении режима самоизоляции
На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров высказался по поводу режима самоизоляции.
ProUfu.ru 03:15
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Гаджеты
Не все модели Android-смартфонов получат запись звонков
Новую функцию уже начали распространять, но как оказалось, не все модели Android-смартфонов получат запись звонков.
Astera вчера в 06:09
Политика
В Южной Корее подтвердили, что Ким Чен Ын жив и здоров
ИА Красная Весна 01:48
Авто
В РФ начались продажи новой версии «Садко Next»
В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня 03:14
Гаджеты
Samsung удивит общественность первым смартфоном с выдвижной камерой
Народные новости 01:56
Общество
Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области
По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28