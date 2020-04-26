Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Квота на экспорт зерна из России полностью выбрана

Коммерсантъ08:21

Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском08:04

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс08:20

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС08:11

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия08:09

Россия приостанавливает экспорт зерна за пределы ЕАЭС

Газета.Ru08:02

Россия остановила экспорт зерновых за пределы ЕАЭС

REGNUM07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Здоровье

Глава Бурятии назвал причины вспышки COVID-19 в больнице Улан-Удэ

Персонал Городской больницы №4 в Улан-Удэ, где произошла вспышка коронавируса, грубо нарушал все условия карантина и скрывал признаки ОРВИ, маскируя их лекарствами, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Алексея Цыденова.
РИА Новости 09:03
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,7K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
102
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
17
Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
84
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
50
Общество

В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае

Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года.
Российская газета 06:31
210
Происшествия

В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным коронавирусом

РБК 08:24
81
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Сотрудники полиции пресекли массовое нарушение режима самоизоляции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:44
453
Шоу-бизнес

Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут ребенка

Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: его старшая дочь Кэтрин, которая уже год замужем за актером Крисом Праттом, ждет ребенка.
Super.ru вчера в 16:11
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
808
Общество

В Курской области из-за коронавируса умер епископ

В Курской области на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
РБК 09:01
3
Здоровье

Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног

Медики обнаружили новый симптом коронавируса на пальцах ног, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:29
300
Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Петербурге

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:26
1,3K
Авто

В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Осень 2016 года в России начали продавать индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире.
Вести.Ru 24 апреля в 07:27
110
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,6K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,7K
Общество

В Берлине прошла акция протеста против карантина

ToDay News Ufa 07:05
59
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv 05:21
19
Здоровье

В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

Piter.tv вчера в 14:38
763
Происшествия

Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Lenta.ru вчера в 02:20
122
Армия и оружие

Главный храм Минобороны откроется накануне Дня Победы

В главном храме Вооружённых сил России заканчиваются отделочные работы: устанавливаются мозаики, выкладываются полы и ступени.
News.ru 08:41
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
3
Общество

За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое

За последние шесть лет число детей-сирот в России сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.
Известия 06:36
Общество

В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом

В течение прошедших суток в России скончалось 66 человек с положительным результатом теста на коронавирус.
Профиль вчера в 06:42
2
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
483
Происшествия

В Тамбовской области выявлено 45 новых случаев коронавируса

Опубликована оперативная информация о количестве зараженных коронавирусной инфекцией на территории Тамбовской области.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 03:41
40
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное