Экономика
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Здоровье
Глава Бурятии назвал причины вспышки COVID-19 в больнице Улан-Удэ
Персонал Городской больницы №4 в Улан-Удэ, где произошла вспышка коронавируса, грубо нарушал все условия карантина и скрывал признаки ОРВИ, маскируя их лекарствами, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Алексея Цыденова.
РИА Новости 09:03
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Общество
В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае
Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года.
Российская газета 06:31
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве
Сотрудники полиции пресекли массовое нарушение режима самоизоляции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:44
Шоу-бизнес
Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут ребенка
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: его старшая дочь Кэтрин, которая уже год замужем за актером Крисом Праттом, ждет ребенка.
Super.ru вчера в 16:11
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Общество
В Курской области из-за коронавируса умер епископ
В Курской области на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
РБК 09:01
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног
Медики обнаружили новый симптом коронавируса на пальцах ног, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:29
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Петербурге
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:26
Авто
В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Осень 2016 года в России начали продавать индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире.
Вести.Ru 24 апреля в 07:27
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
В Берлине прошла акция протеста против карантина
ToDay News Ufa 07:05
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv 05:21
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Lenta.ru вчера в 02:20
Армия и оружие
Главный храм Минобороны откроется накануне Дня Победы
В главном храме Вооружённых сил России заканчиваются отделочные работы: устанавливаются мозаики, выкладываются полы и ступени.
News.ru 08:41
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Общество
За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое
За последние шесть лет число детей-сирот в России сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.
Известия 06:36
Общество
В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом
В течение прошедших суток в России скончалось 66 человек с положительным результатом теста на коронавирус.
Профиль вчера в 06:42
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
В Тамбовской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Опубликована оперативная информация о количестве зараженных коронавирусной инфекцией на территории Тамбовской области.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 03:41
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40