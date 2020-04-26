с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K

Общество Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на источник. 11

Общество В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса «Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Наука Озера Мурманска оказались сильно загрязнены металлами Группа российских ученых установила повышенный уровень загрязнения тяжелыми металлами малых озер, расположенных в Мурманске.

Происшествия В Благовещенске вернули в больницу сбежавшего пациента с COVID-19 В Благовещенске утром 26 апреля пациент с коронавирусной инфекцией сбежал из инфекционной больницы города, назад его вернули при помощи полиции и кинолога. 19

Здоровье Врач-инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе В беседе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым врач-инфекционист, работающая с зараженными коронавирусом пациентами, рассказала об их состоянии и текущей ситуации с инфекцией в регионе.

Здоровье Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. 4

Происшествия 58 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области По информации оперативного штаба на 10:00, воскресенья, 26 апреля на территории Новосибирской области подтверждены еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 85

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 169

Общество Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин. 1

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 150

Футбол «Ошмяны» — «Спутник»: три очка за гостями? «Спутник» в чемпионате не побеждает на протяжении шести матчей, но сумеют ли гости положить конец этой серии 25 апреля в поединке с «Ошмянами» - мы подготовили свой прогноз.

Политика Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир. 6