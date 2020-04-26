Общество
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ru08:02
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Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
Политика
Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России
Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Общество
Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Москва 24 15:04
Кино
Лариса Долина рассказала, чем россияне отличаются от американцев
РИА Новости 21:27
Общество
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
RT на русском 21:11
Наука
Озера Мурманска оказались сильно загрязнены металлами
Группа российских ученых установила повышенный уровень загрязнения тяжелыми металлами малых озер, расположенных в Мурманске.
Газета.Ru 24 апреля в 09:14
Происшествия
В Благовещенске вернули в больницу сбежавшего пациента с COVID-19
В Благовещенске утром 26 апреля пациент с коронавирусной инфекцией сбежал из инфекционной больницы города, назад его вернули при помощи полиции и кинолога.
Известия 01:14
Здоровье
Врач-инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
В беседе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым врач-инфекционист, работающая с зараженными коронавирусом пациентами, рассказала об их состоянии и текущей ситуации с инфекцией в регионе.
VSE42.RU 06:39
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости 19:17
Общество
Банки переводят сотрудников на работу с проживанием в офисе
Крупные российские банки планируют перевести часть сотрудников на работу с проживанием в офисе.
Вечерняя Москва 11:18
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Газета.Ru 24 апреля в 02:38
Происшествия
58 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области
По информации оперативного штаба на 10:00, воскресенья, 26 апреля на территории Новосибирской области подтверждены еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:25
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Общество
Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову
Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин.
РБК 21:34
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Гаджеты
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх.
Ferra вчера в 11:25
Футбол
«Ошмяны» — «Спутник»: три очка за гостями?
«Спутник» в чемпионате не побеждает на протяжении шести матчей, но сумеют ли гости положить конец этой серии 25 апреля в поединке с «Ошмянами» - мы подготовили свой прогноз.
Все про Спорт ру 24 апреля в 13:50
Политика
Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
РИА Новости 15:13
Общество
СМИ КНДР продолжают сообщать об активной деятельности Ким Чен Ына
Северокорейские СМИ продолжают докладывать о работе лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти.
Известия 19:40
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 12:39
Здоровье
Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa 01:26