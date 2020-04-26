с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 354

Общество Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса Уточняется, что речь идет о предложении по поэтапной отмене ограничений для индивидуальных предпринимателей.

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой. 14

Общество Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике. 4

Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 218

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1K

Общество В области выросло число заболевших коронавирусом В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом.

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 190

Политика Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию. 49

Технологии У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания В другом случае, рассматриваемом в новом исследовании, у здоровых молодых людей с легкими симптомами COVID-19 развился тяжелый энцефалит (воспаление и отек мозга) и инсульт. 3

Общество В Татарстане выявили 70 новых случаев коронавируса Оперштаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о 70 новых случаев заражения. 11 случаев являются завозными, остальные – контактными. 36

Кино Опубликовано фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека В Сети опубликовано фото, на котором Доктор Стрэндж представлен в костюме Железного человека.

Путешествия Турция ожидает иностранных туристов с конца августа Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 42

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 40

Общество Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года. 652