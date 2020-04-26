Экономика
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Газета.Ru 02:07
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В области выросло число заболевших коронавирусом
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:56
Политика
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Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
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Кино
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Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
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Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
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В другом случае, рассматриваемом в новом исследовании, у здоровых молодых людей с легкими симптомами COVID-19 развился тяжелый энцефалит (воспаление и отек мозга) и инсульт.
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Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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РИА Новости вчера в 23:47
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