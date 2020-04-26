с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Футбол Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за Севилью под руководством Унари Эмери в 2015 году.

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 54

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 150

Финансы Ставки по кредитам и депозитам заняли выжидательную позицию Ставки по кредитам и депозитам заняли выжидательную позицию Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. приведет к разнонаправленной реакции банков.

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Глава северокорейского государства направил гражданам страны послание.

Общество В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. 51

Здоровье Федеральный центр травматологии в Чебоксарах перепрофилируют Чебоксары, 27 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом. 4

Авто В Сети продают 29-летнюю BMW M5 по цене новой М4 В одном из салонов Porsche, расположенном в американском Лас-Вегасе, выставлен на продажу «заряженный» седан BMW M5 1991 года выпуска.

Здоровье Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети. 22

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 913

Здоровье В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда "Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло. 1

Общество PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. 109

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 5,7K