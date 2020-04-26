Общество
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ru08:02
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Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 24 апреля в 00:45
Футбол
Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает
Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за Севилью под руководством Унари Эмери в 2015 году.
Советский спорт 14:07
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU 07:56
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Общество
Министерство юстиции передумало повышать штрафы в новом КоАП
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не предполагает повышение размеров штрафов, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции России.
Вечерняя Москва 17:16
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Финансы
Ставки по кредитам и депозитам заняли выжидательную позицию
Ставки по кредитам и депозитам заняли выжидательную позицию Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. приведет к разнонаправленной реакции банков.
Коммерсантъ 18:35
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами
Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Глава северокорейского государства направил гражданам страны послание.
Экспресс газета 18:28
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Здоровье
Федеральный центр травматологии в Чебоксарах перепрофилируют
Чебоксары, 27 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом.
REGNUM 23:09
Авто
В Сети продают 29-летнюю BMW M5 по цене новой М4
В одном из салонов Porsche, расположенном в американском Лас-Вегасе, выставлен на продажу «заряженный» седан BMW M5 1991 года выпуска.
Тарантас Ньюс 00:52
Здоровье
Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье
На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Происшествия
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Здоровье
В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда
"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС 17:32
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Авто
Названы возникшие из-за режима изоляции проблемы водителей в РФ
Еще одной проблемой назвали повышение цен на новые автомобили из-за коронавируса и экономической ситуации в стране.
Tvoe-avto.com 13:55
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости вчера в 12:44
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета 23:00
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия 19:46
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркое лето
РИА Новости 22:31
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:49
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Армия и оружие
Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин
Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
РБК 10:39