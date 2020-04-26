Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Россия приостановила экспорт зерна

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Россия остановила экспорт зерновых за пределы ЕАЭС

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Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

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Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС08:11

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия08:09

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

РБК09:07
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Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
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Политика

В Кремле рассказали о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом

По словам представителя Кремля, поэтапный план еще не разработан.
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье

Газета.Ru 08:44
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Общество

Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года

34 года прошло с трагической даты в истории, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.
Вестирама.ру 04:21
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

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HTC готовит выпуск нового смартфона Desire 20 Pro

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Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Здоровье

Еще один госпиталь для больных коронавирусом откроют в Барнауле

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле перепрофилируют под госпиталь для лечения больных коронавирусом.
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Сегодня православные отмечают Красную горку

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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
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Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
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Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
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Усиление ограничительных мер коснется Улан-Удэ и Заиграевского района

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Происшествия

Следователи и волонтеры ищут пропавшего ребенка в Тверской области

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Здоровье

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Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

В ведомстве пояснили, что при сближении летчики идентифицировали истребитель бельгийских BBC и его бортовой номер Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский самолет F-16 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
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Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
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Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
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Общество

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Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
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В Челябинской области скончался третий человек с коронавирусом

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В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом

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В Пермском крае выявили ещё 61 случай заболевания коронавирусом

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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

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Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек.
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