Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Квота на экспорт зерна из России полностью выбрана

Коммерсантъ08:21

Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском08:04

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия08:09

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс08:20

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС08:11

Россия приостанавливает экспорт зерновых

Вести.Ru08:03

Россия приостанавливает экспорт зерна за пределы ЕАЭС

Газета.Ru08:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
66
Экономика

Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
381
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
6
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Известия вчера в 03:20
253
Футбол

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
1
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
189
Общество

Лукашенко призвал заселить пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в районах, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже нужно жить.
Московский Комсомолец 06:39
2
Общество

В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
13
Экономика

Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:55
119
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
310
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
724
Технологии

Смартфон назвали потенциальным источником заражения коронавирусом

«Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», — цитирует эксперта агентство «Прайм».
Пятый канал 06:15
67
Здоровье

Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя

В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
72
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,6K
Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
979
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
59
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
283
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
98
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
1,5K
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
168
Общество

Томская область ограничивает въезд и выезд

Газета.Ru 08:29
2
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Общество

В Берлине задержали более 100 человек на акции протеста

Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:56
59
Общество

В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом

По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
27
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
113
Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 24 апреля в 07:05
471
Как работают Яндекс.Новости?
Главное