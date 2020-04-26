Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется
 в сообщении на сайте ведомства.
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