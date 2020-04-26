Экономика
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Россия: квота на экспорт зерна выполнена более чем на 61%. Темпы ускоряются
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Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
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REGNUM 01:59
Общество
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У одной из медсестёр, которая накануне почувствовала недомогание и была переведена в отдельный бокс, диагноз подтвердился.
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