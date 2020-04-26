с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике. 450

Общество Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания. 136

Происшествия В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,1K

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 122

Автоспорт «Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.

Политика Путин потребовал от регионов готовности к ЧП 27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля. 113

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 76

Политика Путин назначил нового замминистра юстиции Президент России Владимир Путин назначил Максима Бесхмельницына на пост заместителя министра юстиции.

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 52

Игры Разработчики Days Gone ищут специалистов для создания ААА-игры Bend Studio, отметившаяся в прошлом году релизом Days Gone, ищет разработчиков, которые будут трудиться над секретной ААА-игрой.