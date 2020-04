Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.

Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").