Экономика
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Политика
Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости
Как стало известно 19rus.info, архитектором данного Поручения стал первый заместитель главы Николай Миронов.
ИА Хакасия 19:10
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Армия и оружие
Помпео не верит в мирный характер космической программы Ирана
RT на русском 25 апреля в 09:24
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Космос
Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса
Популярная механика 24 апреля в 16:55
Армия и оружие
Козин: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую
Козин \: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Пандемия коронавируса снижает уровень боеготовности войск НАТО в Прибалтике, цитирует RT немецкое издание Die Welt: число инфицированных военнослужащих невелико, однако программу учений пришлось сократить из-за перекрытых границ.
Sputnik Латвия 12:33
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Здоровье
Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом
В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
Piter.tv 13:10
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
Общество
В ВОЗ отметили снижение роста заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:45
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском 06:42
Игры
Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров
Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").
Вести.Ru 13:48
Наука
Обнаружили внеклеточный источник сигнала о высоком давлении крови
Учение провели исследование, в ходе которого выяснилось, что белок тромбоспондин-1, находящийся во внеклеточных структурах ткани, способен сообщать стенкам сосудов о повышенном артериальном давлении крови.
ToDay News Ufa 16:00
Кино
Трогательная деталь делает битву двух Капитанов Америка лучше в «Мстителях: Финал»
Popcornnews.ru 02:00
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце ВМС США оказалась аномальной
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa 25 апреля в 09:07
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Гаджеты
Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Если результаты Core i3-10300 в однопоточном и многопоточном тестах составляют 457 и 2330 баллов соответственно, то Ryzen 3 3300X смог вырваться немного вперёд, набрав 491 балл и 2341 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.
3DNews 04:20
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Происшествия
В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 01:59