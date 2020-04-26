с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. 50

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 455

Здоровье У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Космос Уфологи на снимках нашли НЛО, застрявшее в Антарктиде Уфологи увидели ее на снимках Google Планета Земля. Изображение наводит охотников на НЛО на размышления о ее инопланетном происхождении. 1

Общество В Кузбассе выявили ещё четверых больных коронавирусом Приводим данные по состоянию на 11:00 27 апреля. За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 5

Общество Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том, что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 151

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 399

Армия и оружие В МИД прокомментировали угрозы США уничтожать иранские катера Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. 86

Футбол Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

Политика Япония запретила въезд в страну из России Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию. 9

Происшествия Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.

Происшествия 58 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области По информации оперативного штаба на 10:00, воскресенья, 26 апреля на территории Новосибирской области подтверждены еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 87

Общество В Госдуме выступили против переноса майских праздников Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса. 34

Здоровье Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. 9