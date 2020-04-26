Общество
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Политика
В КНДР заявили, что Ким Чен Ын работает над документами
Мойка78 вчера в 18:05
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Здоровье
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС вчера в 07:15
Игры
Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra вчера в 08:35
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Политика
В Сеуле прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына
Южнокорейские власти не получали подтверждения информации о якобы проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил представитель министерства по делам национального объединения Чо Хе Сил.
Взгляд.ру 01:10
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Космос
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
МИР 24 25 апреля в 05:46
Здоровье
В Хакасии подозрительных пациентов принимают прямо на улице в палатке
ИА Хакасия вчера в 20:37
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Происшествия
Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое
В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.
74.ru 00:50
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Культура
Садальский высмеял эротическое шоу Богомолова «Крабовая палочка»
Станислав Садальский сыронизировал над новым эротическим шоу Богомолова, которое якобы состоится в следующем году.
News.ru вчера в 23:45
Происшествия
Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина
На мужчину набросились восемь стражей порядка Сотрудники полиции Змеиногорска начали активно следить за соблюдением обязательного карантина в городе и в первый же день избили прохожего за нарушение.
АМИТЕЛ вчера в 12:29
Политика
Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 02:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подшутила над карьерой Дмитрия Тарасова
Телеведущая и певица Ольга Бузова подшутила над карьерой своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.
Peterburg2.ru вчера в 11:05
Происшествия
Пожар в здании в Ростове локализован
RT на русском 00:44
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Политика
В прессе Нидерландов напомнили о решающем вкладе Красной Армии в Победу над гитлеровской Германией
Нидерландский автор отмечает ту цену, которую пришлось заплатить СССР в годы войны, чтобы сокрушить нацистскую Германию.
Военное обозрение вчера в 11:34
Общество
Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 25 апреля в 12:37
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Лезги газет вчера в 15:03
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Технологии
В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58