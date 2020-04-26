с чего всё началось

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 166

Общество Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники. 1K

Игры Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.

Общество Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. 109

Общество 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.

Политика В Сеуле прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына Южнокорейские власти не получали подтверждения информации о якобы проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил представитель министерства по делам национального объединения Чо Хе Сил.

Происшествия Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.

Общество PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. 139

Культура Садальский высмеял эротическое шоу Богомолова «Крабовая палочка» Станислав Садальский сыронизировал над новым эротическим шоу Богомолова, которое якобы состоится в следующем году.

Происшествия Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина На мужчину набросились восемь стражей порядка Сотрудники полиции Змеиногорска начали активно следить за соблюдением обязательного карантина в городе и в первый же день избили прохожего за нарушение. 61

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 500

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,9K