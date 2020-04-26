Общество
Суть событийРоссия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Общество
Вильфанд прогнозирует жаркий год
RT на русском вчера в 21:50
Политика
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Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Bimru.ru вчера в 10:22
Общество
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Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.
Lenta.ru вчера в 17:05
Технологии
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Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
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Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
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РИА Новости 00:00
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Москва, 27 апреля 2020, 05:19 — REGNUM На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Роспотребнадзора начала работать горячая линия по вопросам оптимизации рациона питания в период пандемии коронавируса, сообщили 27 апреля в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 22:19
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Армия и оружие
Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье
Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
Здоровье
В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом
В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
РИА Новости вчера в 03:47
Политика
В прессе Нидерландов напомнили о решающем вкладе Красной Армии в Победу над гитлеровской Германией
Нидерландский автор отмечает ту цену, которую пришлось заплатить СССР в годы войны, чтобы сокрушить нацистскую Германию.
Военное обозрение вчера в 11:34
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru 24 апреля в 05:25
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
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Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
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Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Интерфакс вчера в 11:56
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
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RT на русском вчера в 12:06
Армия и оружие
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику
Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня 25 апреля в 13:55
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Российский процессор «Байкал-М» в тестах сравнили с Intel
Оппонентами российской разработки служили Atom E3940 и Core i3 - 7300T от Intel.
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Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.
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О брачном контракте с Пугачевой рассказал Галкин
На протяжении долгих лет газеты писали о том, что перед тем, как стать женой Галкина, Пугачева наняла кучу юристов для составления специального брачного договора.
Live24 вчера в 06:27
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The Telegraph: Великобритания может ослабить карантинные меры
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Коммерсантъ вчера в 22:21
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 25 апреля в 21:37
Общество
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Всего в Кузбассе официально зарегистрированы 107 пациентов с коронавирусом, из которых 95 находятся на лечении в больницах, 11 выздоровели и один скончался.
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Гаджеты
Samsung разрабатывает свой первый смартфон с выдвижной камерой
Astera вчера в 14:05
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru 25 апреля в 07:13