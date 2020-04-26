с чего всё началось

Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,1K

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

Армия и оружие В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.

Технологии Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии. 118

Общество В Новосибирской области вводится масочный режим Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим. 63

Здоровье Роспотребнадзор начал информировать о питании во время самоизоляции Москва, 27 апреля 2020, 05:19 — REGNUM На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Роспотребнадзора начала работать горячая линия по вопросам оптимизации рациона питания в период пандемии коронавируса, сообщили 27 апреля в пресс-службе ведомства. 31

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 189

Здоровье В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн. 124

Политика Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося. 3K

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 429

Армия и оружие Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук. 9

Шоу-бизнес Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.

Шоу-бизнес О брачном контракте с Пугачевой рассказал Галкин На протяжении долгих лет газеты писали о том, что перед тем, как стать женой Галкина, Пугачева наняла кучу юристов для составления специального брачного договора. 11

Общество The Telegraph: Великобритания может ослабить карантинные меры Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе может объявить об ослаблении ограничительных мер по коронавирусу, сообщает The Telegraph. 5

Общество В Кузбассе зарегистрированы новые пациенты с коронавирусом Всего в Кузбассе официально зарегистрированы 107 пациентов с коронавирусом, из которых 95 находятся на лечении в больницах, 11 выздоровели и один скончался. 6