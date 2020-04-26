Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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РИА Новостивчера в 09:28

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Известиявчера в 08:09
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Покупателей смартфонов за границей обяжут платно регистрировать их по IMEI

Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил помощи у президента Владимира Путина в увеличении числа лесных инспекторов для улучшения контроля за лесопожарной обстановкой.
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Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
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