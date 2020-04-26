Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрРоссия прекратила экспорт зерна

Россия приняла решение приостановить экспорт зерна до 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Эти меры должны стабилизировать цены на зерновые и не допустить дефицита на внутреннем рынке. К 26 апреля в полном объёме была выбрана нетарифная квота на экспорт зерна.
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