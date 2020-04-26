Общество

REGNUMREGNUMРоссия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба Минсельхоза.
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