Общество
REGNUMРоссия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года
Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба Минсельхоза.
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Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
Здоровье
США дополнили список вероятных симптомов коронавируса
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.
ТАСС 14:15
Общество
Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
Sputnik Южная Осетия 05:38
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Общество
Правительство утвердило правила предоставления субсидий туроператорам
Постановление Правительства РФ подписано 25 апреля. Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий в текущем году.
Бизнес-новости в Кирове 14:46
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы
Глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер высказался о возможности принять матчи чемпионата Европы в 2021 году в Копенгагене.
Газета.Ru 15:55
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 24 апреля в 07:37
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Общество
Минобороны назвало дату отправки призывников на военную службу
Призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Интерфакс 14:16
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
На Кубани от коронавируса умер врач-рентгенолог
В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог с диагнозом коронавирус, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Краснодар 10:55
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
Происшествия
В Бутово закатили массовую уличную гулянку «стоп коронавирус»
Московский Комсомолец 02:49
Космос
В Сети показали видео с вылетевшим из кратера вулкана НЛО
Актуальные Новости вчера в 23:01
Авто
Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места в период пандемии коронавируса
Наиболее опасным местом во время пандемии может считаться палата интенсивной терапии.
ToDay News Ufa 13:05
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
Здоровье
Коронавирус на Сахалине: 15 человек выздоровели и 6 лечатся
Телеграм-канал Валерия Лимаренко сообщает о свежей статистике по COVID-19: в Сахалинской области с начала старта пандемии — 21 заражённый коронавирусом.
Сахалин.Инфо 00:26
Общество
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 мая начинает так называемую фазу 2 борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29