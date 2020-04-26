Общество
REGNUMРоссия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года
Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба Минсельхоза.
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Общество
В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Политика
Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
Культура
Раскрыты личности всех финалистов шоу НТВ «Маска»
Страницы Воронежской культуры 16:04
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС 07:15
Общество
Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском 06:54
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Политика
Лукашенко объяснил отказ от введения ограничений из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему белорусские власти отказались на фоне коронавируса вводить ограничения для передвижения людей и работы экономики.
РИА Новости 15:35
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Общество
Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
Sputnik Южная Осетия 05:38
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
Газета.Ru 11:34
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Общество
Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Общество
Билл Гейтс оценил сроки промышленного производства вакцины от COVID-19
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, что наладить промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции возможно в ближайшие два года.
Вечерняя Москва 16:56
Общество
Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке
В середине марта телеведущая и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак чуть не стала владелицей крабового бизнеса.
Forbes вчера в 13:49
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59