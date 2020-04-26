Общество

Суть событийСуть событийРоссия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС

Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.
Читать в источнике
Комментировать499

Подробнее о событии

Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском08:04

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

РБК09:07

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

REGNUM10:22

Россия приостановила экспорт зерна

РИА Новости09:28

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс08:20

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС08:11

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия08:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
893
Футбол

Файзулин забил последний гол за «Зенит» 6 лет назад

«Зенит» вспомнил о последнем голе экс-полузащитника петербуржцев Виктора Файзулина.
Sports.ru 13:59
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
1
Происшествия

Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы

Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
291
Политика

Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли

Российский Диалог вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года»

Deita.ru 01:45
800
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
2,2K
Общество

Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли

Lenta.ru 11:23
64
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
312
Политика

Путин упростил получение гражданства России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РИА Оренбуржье 24 апреля в 05:53
3K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,5K
Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
2
Политика

В Кремле рассказали о выходе из режима ограничений по коронавирусу

Ранее сегодня Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями по проблеме коронавируса.
Авторадио 07:47
18
Общество

Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих

314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
117
Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
260
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
737
Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
428
Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
65
Гаджеты

Samsung разрабатывает свой первый смартфон с выдвижной камерой

Astera 14:05
2
Футбол

12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА

26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс 03:00
1
Футбол

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть прекращены досрочно

Как стало известно matchtv.ru, в РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.
Матч ТВ 12:50
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
294
Гаджеты

Энтузиаст создал компьютер-рюкзак для игры в VR

Игромания.ру 10:34
1
Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
588
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
505
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Авто

Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае

Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
22
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
42
Здоровье

Заразившийся коронавирусом врач-онколог умер в Белгороде

Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
74
Как работают Яндекс.Новости?
Главное