Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.

Происшествия В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса. 893

Футбол В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников». 1

Происшествия Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.

Происшествия В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 291

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,2K

Политика Путин упростил получение гражданства России Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. 3K

Общество В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев. 2

Общество Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих 314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому. 117

Политика Рогозин не хочет объединяться с Маском Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона. 260

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 737

Футбол Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть прекращены досрочно Как стало известно matchtv.ru, в РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 294

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 588

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 42