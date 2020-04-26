Общество
Суть событийРоссия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.
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Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
Футбол
Файзулин забил последний гол за «Зенит» 6 лет назад
«Зенит» вспомнил о последнем голе экс-полузащитника петербуржцев Виктора Файзулина.
Sports.ru 13:59
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
Политика
Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли
Российский Диалог вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года»
Deita.ru 01:45
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Lenta.ru 11:23
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
Политика
Путин упростил получение гражданства России
Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РИА Оренбуржье 24 апреля в 05:53
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей
Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
Политика
В Кремле рассказали о выходе из режима ограничений по коронавирусу
Ранее сегодня Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями по проблеме коронавируса.
Авторадио 07:47
Общество
Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих
314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Футбол
12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА
26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс 03:00
Футбол
Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть прекращены досрочно
Как стало известно matchtv.ru, в РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.
Матч ТВ 12:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Гаджеты
Энтузиаст создал компьютер-рюкзак для игры в VR
Игромания.ру 10:34
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Здоровье
Заразившийся коронавирусом врач-онколог умер в Белгороде
Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43