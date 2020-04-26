Экономика

Вести.RuВести.RuРоссия приостанавливает экспорт зерновых

Вывоз зерна из России приостанавливается до 1 июля, сообщает Минсельхоз РФ. Квота экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, выбрана в полном объеме. Выпуск новых деклараций для целей экспорта ФТС прекращен.
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Россия приостановила экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы

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