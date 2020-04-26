Экономика
BFM.ruРоссия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Политика
На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером
Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое
За последние шесть лет число детей-сирот в России сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.
Известия 06:36
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Технологии
Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций
В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom вчера в 09:06
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Технологии
Google выпустила бесплатную версию Stadia
Google запустила бесплатную версию облачного сервиса Stadia.
CyberSport.ru вчера в 10:17
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий.
РИА Новости 08:08
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Происшествия
Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК 08:07
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
Армия и оружие
Турция обвинила Россию в нападениях на турецких военных в Идлибе
Как следует из данных турецких средств массовой информации, наступательными действиями сирийских военных руководили непосредственно российские военнослужащие, в результате чего сирийской армии и удалось добиться значительного успеха в освобождении отдельных регионов Идлиба и Алеппо, и, вполне вероятно, именно по этой причине, как утверждают источники, потери Турции и стали столь большими.
Avia.pro 02:42
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 24 апреля в 07:05
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном о новом контракте
Руководство «Барселоны» сообщило агенту немецкого вратаря Марка-Андре Тер Штегена о приостановке переговоров по новому соглашению.
Матч ТВ 07:34
Биатлон
Губерниев приветствует выдвижение Круглова на пост главы СБР
Известный спортивный комментатор и популярный шоумен Дмитрий Губерниев с воодушевлением воспринял новость о выдвижении Круглова.
ProstoProSport вчера в 11:22
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
Здоровье
Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае
Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35
Спорт
Губерниев: буду сидеть с трезубцем, как Зевс, и смотреть на все это
Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин, 2019 года.
РИА Новости вчера в 11:43
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05