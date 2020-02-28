Политика
Вести.RuРоссия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу
Ограничение начинает действовать уже 28 февраля. Также въезд иностранцев в Россию из Ирана временно ограничен, сообщает "Россия 24". Речь идет о воздушных пунктах пропуска, теперь попасть в нашу страну можно только через московский аэропорт Шереметьево.
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с чего всё началось
Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.РБК01:47
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