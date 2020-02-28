Политика

Вести.RuВести.RuРоссия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Ограничение начинает действовать уже 28 февраля. Также въезд иностранцев в Россию из Ирана временно ограничен, сообщает "Россия 24". Речь идет о воздушных пунктах пропуска, теперь попасть в нашу страну можно только через московский аэропорт Шереметьево.
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с чего всё началось
Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи
 в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
РБК01:47

Подробнее о событии

Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи

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Мишустин ограничил гражданам Ирана въезд в Россию из-за коронавируса

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Корейцам с 1 марта закроют въезд в Россию из-за коронавируса

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Россия ограничит въезд иностранных граждан из Южной Кореи

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Кабмин временно ограничил въезд иностранных граждан из Ирана на территорию России

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Курс доллара превысил 67 рублей

В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.
RT на русском 06:25
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Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Политика

В Белоруссии жалуются на понуждения к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к интеграции России и Белоруссии, но если она будет проходить «без понуждения», пишет Lenta.ru.
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«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
РИА Новости 05:03
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Армия и оружие

Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии

Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
REGNUM 06:09
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM вчера в 09:41
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Вести.Ru 06:13
Армия и оружие

Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 05:29
Происшествия

Полиция заинтересовалась нападением на таксиста в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента, в результате которого пассажир такси напал на водителя в Саратове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Народные новости вчера в 16:33
Спорт

Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 05:51
Экономика

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
РИА Новости 05:17
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В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

РИА Новости 05:22
Авто

Опубликовали первые «живые» фото нового Volkswagen Polo

Несколько дней назад компания Volkswagen опубликовала «рекламные» изображения обновлённой модели Polo для российского рынка.
Тарантас Ньюс 04:05
Происшествия

В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
ТАСС 06:24
Гаджеты

Появились характеристики Samsung Galaxy A11

ToDay News Ufa 06:36
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Rostov gazeta вчера в 07:32
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Политика

Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Политика Сегодня 05:12
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Экономика

Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов

«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).
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