с чего всё началось

Ограничение начинает действовать уже 28 февраля. Также въезд иностранцев в Россию из Ирана временно ограничен, сообщает "Россия 24". Речь идет о воздушных пунктах пропуска, теперь попасть в нашу страну можно только через московский аэропорт Шереметьево.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.

Политика Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем» Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.

Общество Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".

Политика Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

Происшествия Полиция заинтересовалась нападением на таксиста в Саратове Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента, в результате которого пассажир такси напал на водителя в Саратове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.