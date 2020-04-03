Коронавирус
BFM.ruРоссия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний. Речь идет о рейсах для вывоза иностранцев на родину, а также о рейсах для возвращения домой россиян.
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с чего всё началось
Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.Интерфакс09:05
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Общество
Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности
Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции в Москве
Мэр столицы подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за нарушение режима изоляции на 4 тысячи рублей.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Происшествия
Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Игры
Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Происшествия
Минздрав опроверг информацию о заражённой коронавирусом женщине в Чите
Информация о заражённой коронавирусом женщине, лежащей в городской больнице №1 Читы, оказалась фейком.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
Футбол
Мане — лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports
Вариант "кто-то еще" выбрали 9% читателей Sky Sports.Ранее Мане был назван лучшим игроком сезона АПЛ по версии The Guardian.
Религия
Патриарх совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк празднует день рождения на больничной койке
Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Свой очередной день рождения артистка встретит на больничной койке.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Политика
Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»
Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Общество
В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
Политика
Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса
Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса
Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.