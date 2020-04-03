Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.

с чего всё началось

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