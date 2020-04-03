Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний. Речь идет о рейсах для вывоза иностранцев на родину, а также о рейсах для возвращения домой россиян.
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с чего всё началось

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.
Интерфакс09:05

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Источник: РФ приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян

Газета.Ru09:30

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев

Интерфакс09:30

Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян

Ведомости09:28

Источник Интерфакса: Россия этой ночью полностью приостановит все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев

Эхо Москвы09:30

Россия полностью прекратит международное авиасообщение

РБК09:17

Росавиация приостанавливает все международные рейсы. Кто не успел вернуться, останется за границей

Фонтанка.Ру09:17

Стало известно о возможной приостановке Россией международного авиасообщения

Lenta.ru09:14
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Общество

Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
SakhaNews 07:59
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Мэр столицы подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за нарушение режима изоляции на 4 тысячи рублей.
Эхо Москвы вчера в 09:00
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Происшествия

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Аргументы и Факты 09:09
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 08:40
Игры

Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Cyber.sports.ru 08:42
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Происшествия

Минздрав опроверг информацию о заражённой коронавирусом женщине в Чите

Информация о заражённой коронавирусом женщине, лежащей в городской больнице №1 Читы, оказалась фейком.
Zabnews.ru 08:27
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
News.ru 09:02
Футбол

Мане — лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports

Вариант "кто-то еще" выбрали 9% читателей Sky Sports.Ранее Мане был назван лучшим игроком сезона АПЛ по версии The Guardian.
Soccer.ru 09:00
Религия

Патриарх совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой.
РБК 31 марта в 13:06
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк празднует день рождения на больничной койке

Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Свой очередной день рождения артистка встретит на больничной койке.
Вести Подмосковья 03:03
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Политика

Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»

Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Российская газета 09:36
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru 01:55
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Политика

Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ 08:36
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
Здоровье

Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса

Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
РИА Новости 06:31
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