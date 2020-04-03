Коронавирус
BFM.ruРоссия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний. Речь идет о рейсах для вывоза иностранцев на родину, а также о рейсах для возвращения домой россиян.
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с чего всё началось
Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.Интерфакс09:05
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