Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний. Речь идет о рейсах для вывоза иностранцев на родину, а также о рейсах для возвращения домой россиян.
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с чего всё началось

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.
Интерфакс09:05

Подробнее о событии

Источник рассказал о приостановке Россией международного авиасообщения

РИА Новости10:33

Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян

РБК09:48

Источник: Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля

ТАСС09:58

Вывоз граждан из-за рубежа полностью остановлен

Коммерсантъ10:25

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев

Интерфакс09:30

Стало известно о возможной приостановке Россией международного авиасообщения

Lenta.ru09:14

Источник Интерфакса: Россия полностью прекратит международное авиасообщение

Эхо Москвы10:00
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Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
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Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
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ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:12
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После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
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Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике.
Российская газета 05:11
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Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

30 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал группы населения, которые, помимо пенсионеров, больше всего подвержены заражению коронавирусом.
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Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
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Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
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В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

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Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о работе с экс-голкипером «армейцев» Сергеем Ревякиным, ныне выступающим за «Арарат».
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Amazon действительно готовит свой облачный сервис

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Путин поручил снизить стоимость ипотеки

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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

Lenta.ru 09:54
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Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса

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За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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