Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.

с чего всё началось

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний. Речь идет о рейсах для вывоза иностранцев на родину, а также о рейсах для возвращения домой россиян.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Футбол Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет. Он занимает свой пост с 14 ноября 2007 года.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Игры Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор 30 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал группы населения, которые, помимо пенсионеров, больше всего подвержены заражению коронавирусом.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в РФ Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Игры Amazon действительно готовит свой облачный сервис Amazon, как и ожидали многие аналитики, действительно готовит собственный облачный сервис под рабочим названием «Темп» (Project Tempo).

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Здоровье Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных».