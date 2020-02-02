Транспорт

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоссия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия с 3 февраля приостанавливает движение всех пассажирских поездов в Китай на фоне ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте РЖД. Напомним, с 31 января было приостановлено железнодорожное сообщение между Россией и Китаем, за исключением поездов, следующих из Москвы в Пекин и обратно.
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Россия полностью приостановила жд-сообщение с Китаем

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