Транспорт

ТАССТАССРоссия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
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РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем

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