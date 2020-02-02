Транспорт
ТАССРоссия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
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Полностью прекращено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем
Эхо Москвывчера в 17:03
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