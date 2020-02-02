Транспорт
Вести.RuРоссия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Это касается абсолютно всех пассажирских поездов, включая курсирующие между двумя столицами. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся 1 февраля, проследуют до Забайкальска.
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Россия временно остановит с 3 февраля движение всех пассажирских поездов с Китаем
Народные новости13:53
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Коронавирус из Китая может убить мировую экономику
Коронавирус из Китая может привести к новой Великой депрессии в мире. Тем временем эпидемия начала распространяться по России.
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По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
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The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
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Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
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МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста
Полиция в Северной Осетии начала проверку после того, как двое неизвестных насильно обыскали журналиста регионального издания, сообщает пресс-служба ведомства.
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Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой
Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
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Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая
Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Футбол
Гвардиола и игроки «Сити» около 50 минут не выходили из раздевалки после проигрыша «Тоттенхэму»
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и футболисты около 50 минут оставались в раздевалке.
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Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
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Общество
Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае
Шоу-бизнес
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Политика
В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции
В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Авто
Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).