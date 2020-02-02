Транспорт

Вести.RuВести.RuРоссия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Это касается абсолютно всех пассажирских поездов, включая курсирующие между двумя столицами. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся 1 февраля, проследуют до Забайкальска.
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РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем

ТАСС16:03

РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем

RT на русском13:52

РФ приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Рамблер30 января в 13:11

РЖД приостановила с 3 февраля пассажирское сообщение с Китаем

Известия13:44

Железнодорожное сообщение России и Китая приостанавливается с 3 февраля

Красная весна14:11

Россия временно остановит с 3 февраля движение всех пассажирских поездов с Китаем

Народные новости13:53

Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем

РИА Новости13:52
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
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«Зенит» поздравил Жерара Пике с днём рождения смешной фотографией

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Коронавирус из Китая может убить мировую экономику

Коронавирус из Китая может привести к новой Великой депрессии в мире. Тем временем эпидемия начала распространяться по России.
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Происшествия

Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Известия 15:56
Происшествия

В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих

На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
РИА Новости 10:29
Футбол

Тошич не ожидал ухода из ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал об уходе из клуба.
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Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
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В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет

Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за последние семь лет.
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Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 10:58
Здоровье

Госпитализированная из-за коронавируса россиянка рассказала о лечении

Жительница Новосибирска, госпитализированная из-за подозрений на коронавирус, рассказала о своем лечении.
Lenta.ru вчера в 09:29
Общество

Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском вчера в 15:54
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Происшествия

МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста

Полиция в Северной Осетии начала проверку после того, как двое неизвестных насильно обыскали журналиста регионального издания, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:37
Шоу-бизнес

Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Слово и Дело вчера в 03:05
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
ТАСС 03:46
Политика

Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.
REGNUM 12:40
Политика

Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая

Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.
Газета.Ru 03:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Lenta.ru 14:49
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews вчера в 05:16
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 30 января в 08:24
Общество

Умер исследователь берестяных грамот Валентин Янин

РБК 16:27
Футбол

Гвардиола и игроки «Сити» около 50 минут не выходили из раздевалки после проигрыша «Тоттенхэму»

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и футболисты около 50 минут оставались в раздевалке.
Sports.ru 14:38
Авто

Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Тарантас Ньюс 30 января в 08:21
Общество

Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Известия вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Политика

В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции

В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Газета.Ru вчера в 16:42
Авто

Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 08:07
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
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