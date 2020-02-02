Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Это касается абсолютно всех пассажирских поездов, включая курсирующие между двумя столицами. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся 1 февраля, проследуют до Забайкальска.

Здоровье Коронавирус из Китая может убить мировую экономику Коронавирус из Китая может привести к новой Великой депрессии в мире. Тем временем эпидемия начала распространяться по России.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Политика Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.