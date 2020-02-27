Общество
Повестка дняРоссия ограничивает авиасообщение с Ираном
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air». Рейсы будут выполняться только строго в терминале F московского аэропорта Шереметьево.
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Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Футбол
«Базель» прошел кипрский АПОЭЛ в Лиге Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" оказался сильнее кипрского АПОЭЛ и вышел в следующий круг соревнований.
Армия и оружие
В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе
Число погибших военных Турции при ударе в сирийском Идлибе увеличилось до 22, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне
Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
Энергетика
США и Великобритания нарастили закупки российской нефти
По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Наука
Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная
Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Политика
В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве
Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции возросло до 38 человек
Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Правительство России может смениться второй раз за год
В России может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Происшествия
Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Армия и оружие
Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30
Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Космос
У Земли появился временный спутник
Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли.
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Космос
Экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни
Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) использовали данные о массе, радиусе и атмосфере экзопланеты K2-18b, которая больше Земли почти в два раза, и определили, что на планете может течь жидкая вода: ее атмосфера насыщена водородом, сообщается на сайте учебного заведения.
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.