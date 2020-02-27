Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air». Рейсы будут выполняться только строго в терминале F московского аэропорта Шереметьево.

Футбол «Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

Футбол «Базель» прошел кипрский АПОЭЛ в Лиге Европы Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" оказался сильнее кипрского АПОЭЛ и вышел в следующий круг соревнований.

Энергетика США и Великобритания нарастили закупки российской нефти По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.

Общество Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.

Наука Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Происшествия На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.

Армия и оружие Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30 Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.

Космос У Земли появился временный спутник Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли.

Здоровье Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.