Общество

Повестка дняПовестка дняРоссия ограничивает авиасообщение с Ираном

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air». Рейсы будут выполняться только строго в терминале F московского аэропорта Шереметьево.
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Россия ограничила авиасообщение с Ираном

РИА Новости16:03

Минтранс объявил об ограничении авиасообщения с Ираном

РБК08:48

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном

Коммерсантъ10:14

«Аэрофлот» и Korean Air продолжат летать из России в Южную Корею

Известия08:56

Авиасообщение между Россией и Ираном ограничено на фоне коронавируса

ТАСС16:02

Россия с 28 февраля ограничивает авиасообщение с Ираном

RT на русском08:20

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air

Интерфакс08:10
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Футбол

«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
РИА Новости 16:54
Футбол

«Базель» прошел кипрский АПОЭЛ в Лиге Европы

Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" оказался сильнее кипрского АПОЭЛ и вышел в следующий круг соревнований.
Газета.Ru 16:39
Армия и оружие

В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе

Число погибших военных Турции при ударе в сирийском Идлибе увеличилось до 22, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
RT на русском 17:00
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика

Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне

Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
ФАН 16:45
Энергетика

США и Великобритания нарастили закупки российской нефти

По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
Профиль 01:52
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Газета.Ru 15:52
Гаджеты

Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств

Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Astera 11:45
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости вчера в 19:20
Наука

Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная

Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
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Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Rostov gazeta 07:32
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

REGNUM вчера в 10:09
Политика

В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве

Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 11:46
Общество

Число зараженных коронавирусом во Франции возросло до 38 человек

Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек.
Известия 14:42
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Политика

Правительство России может смениться второй раз за год

В России может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию.
Московский Комсомолец 07:40
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

МК-Спорт 10:46
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости 04:09
Происшествия

Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста

РИА Новости 10:00
Происшествия

На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
REGNUM 12:16
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
Армия и оружие

Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30

Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Avia.pro вчера в 21:31
Космос

У Земли появился временный спутник

Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли.
Алтайская правда вчера в 23:53
Здоровье

Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Росбалт 05:30
Космос

Экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) использовали данные о массе, радиусе и атмосфере экзопланеты K2-18b, которая больше Земли почти в два раза, и определили, что на планете может течь жидкая вода: ее атмосфера насыщена водородом, сообщается на сайте учебного заведения.
Научная Россия 16:56
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
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