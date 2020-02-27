Общество
Парламентская газетаРоссия приостановила авиасообщение с Ираном
Выполнять прямые регулярные рейсы смогут только «Аэрофлот» из терминала F аэропорта «Шереметьево» и иранская Mahan Air из «Внуково». В среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке с 28 февраля выдачи виз гражданам Ирана, за исключением деловых и гуманитарных.
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Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Шоу-бизнес
Петросян приходил к Степаненко после развода
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Авто
Стали известны цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8
Российские дилеры Chery 1 марта 2020 года начнут продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Новинка будет доступна в максимальной комплектации Prestige по цене от 1 млн 699 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».
Здоровье
В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Космос
New Horizons заметил на Плутоне движущиеся объекты
На обнародованных NASA фотографиях журналисты известного канала на поверхности Плутона, карликовой планеты Солнечной системы, обнаружили странные движущиеся объекты.
Политика
Путин рассказал об отсутствии у него двойников
В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Шоу-бизнес
Джонни Депп предлагал утопить и сжечь Эмбер Херд
Hubert Boesl / Globallookpress Американский актер Джонни Депп предлагал утопить и сжечь свою жену Эмбер Херд.
Наука
Модели ионосферы Земли скорректировали по данным приемников сигналов спутников навигации
Ученые из России, Норвегии и Финляндии скорректировали параметры моделей заряженного слоя атмосферы — ионосферы — на основе экспериментальных данных полного электронного содержания.
Наука
Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК
Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
Музыка
Якутский хомус впервые может зазвучать на «Евровидении»
Этно-музыкант Олена Подлужная выступит в составе музыкальная группа Chakras в финале белорусского отборочного тура «Евровидение — 2020» завтра, 28 февраля.
Армия и оружие
Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что "ее сердце теперь свободно".
Общество
Адвокаты смогут заработать на судебных победах
Нередко бывает, что правота гражданина очевидна, но у него нет средств, чтобы начать судебный процесс.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Певица Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры
Певица Лика Павлова, известная под псевдонимом Лика Стар, обвинила Аллу Пугачеву в крахе своей карьеры.
Здоровье
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет.
Кино
Игра идет за тобой: в прокат выходит фильм «Пушки Акимбо»
В российский прокат фильм «Пушки Акимбо» выходит в этот четверг, 27 февраля.
Наука
Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за его спутников Starlink
Российская академия наук собирается направить в Организацию Объединенных Наций письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая предполагает развертывание тысяч малых спутников на низких околоземных орбитах.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400
В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.