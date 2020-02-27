Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаРоссия приостановила авиасообщение с Ираном

Выполнять прямые регулярные рейсы смогут только «Аэрофлот» из терминала F аэропорта «Шереметьево» и иранская Mahan Air из «Внуково». В среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке с 28 февраля выдачи виз гражданам Ирана, за исключением деловых и гуманитарных.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Россия ограничила авиасообщение с Ираном

РИА Новости16:03

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air

Интерфакс08:10

«Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять полёты в Южную Корею

RT на русском08:14

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

ТАСС08:02

Минтранс объявил об ограничении авиасообщения с Ираном

РБК08:48

РФ ограничила авиасообщение с Ираном

REGNUM16:35

Россия ограничивает авиасообщение с Южной Кореей и Ираном из-за коронавируса

Собака.ruвчера в 09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Армия и оружие

Турция уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

NewInform 19:27
Шоу-бизнес

Петросян приходил к Степаненко после развода

Соловей.Инфо 02:18
Гаджеты

Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
МонаВиста вчера в 12:51
Авто

Стали известны цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8

Российские дилеры Chery 1 марта 2020 года начнут продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Новинка будет доступна в максимальной комплектации Prestige по цене от 1 млн 699 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».
Автостат 25 февраля в 01:29
Здоровье

В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения

В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении.
CNews вчера в 02:12
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах

Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Tvoe-avto.com вчера в 13:08
Космос

New Horizons заметил на Плутоне движущиеся объекты

На обнародованных NASA фотографиях журналисты известного канала на поверхности Плутона, карликовой планеты Солнечной системы, обнаружили странные движущиеся объекты.
Shraibikus News 14:17
Политика

Путин рассказал об отсутствии у него двойников

В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Известия 01:49
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 10:12
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Шоу-бизнес

Джонни Депп предлагал утопить и сжечь Эмбер Херд

Hubert Boesl / Globallookpress Американский актер Джонни Депп предлагал утопить и сжечь свою жену Эмбер Херд.
РЕН ТВ 08:54
Наука

Модели ионосферы Земли скорректировали по данным приемников сигналов спутников навигации

Ученые из России, Норвегии и Финляндии скорректировали параметры моделей заряженного слоя атмосферы — ионосферы — на основе экспериментальных данных полного электронного содержания.
Индикатор 13:31
Наука

Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК

Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
ToDay News Ufa 25 февраля в 08:26
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

МК-Спорт 10:46
Музыка

Якутский хомус впервые может зазвучать на «Евровидении»

Этно-музыкант Олена Подлужная выступит в составе музыкальная группа Chakras в финале белорусского отборочного тура «Евровидение — 2020» завтра, 28 февраля.
Якутия 24 07:24
Армия и оружие

Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте

Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
РИА Новости 18:15
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК 04:36
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что "ее сердце теперь свободно".
РИА Новости 04:27
Общество

Адвокаты смогут заработать на судебных победах

Нередко бывает, что правота гражданина очевидна, но у него нет средств, чтобы начать судебный процесс.
Российская газета 10:45
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости вчера в 10:48
Политика

Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Певица Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры

Певица Лика Павлова, известная под псевдонимом Лика Стар, обвинила Аллу Пугачеву в крахе своей карьеры.
РИА Новости 09:47
Здоровье

Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет.
РИА Новости 01:21
Игры

Первые скриншоты Baldur’s Gate 3 опубликовали раньше времени

3DNews 08:35
Кино

Игра идет за тобой: в прокат выходит фильм «Пушки Акимбо»

В российский прокат фильм «Пушки Акимбо» выходит в этот четверг, 27 февраля.
Tricolor TV Magazine 01:57
Наука

Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка

ToDay News Ufa 01:37
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Космос

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за его спутников Starlink

Российская академия наук собирается направить в Организацию Объединенных Наций письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая предполагает развертывание тысяч малых спутников на низких околоземных орбитах.
REGNUM 15:43
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Взгляд.ру 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное