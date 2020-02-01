Политика

РБКРБКРоссия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

В феврале 2000 года правительства обеих стран подписали двухстороннее соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. По этому документу организованные туристические группы в составе не менее пяти и не более 50 граждан Китая или России могут посещать страны без оформления визы.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано
 постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
РБК15:04

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В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая

ТАСС15:18

М.Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай

Агентство Москва12:12

В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай

РИА Новости15:01

Россия приостановит безвизовые турпоездки с Китаем из-за коронавируса

Известия12:27

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Интерфакс12:18

Правительство разъяснило меру о приостановке безвизовых поездок с Китаем

РБК15:04

Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР

RT на русском15:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
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Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 15:08
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Хоккей

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Как сообщает «Чемпионат», под самый занавес матча фанаты «Оттавы», несмотря на то, что их команда проигрывала, стали скандировать американское прозвище российского хоккеиста — Ови.
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Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Футбол

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Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
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Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
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Футбол

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На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

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Общество

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На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Политика

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Еще одним распоряжением Мишустина статс-секретарем — замглавы Минкомсвязи назначается Людмила Бокова, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после домашнего матча 25-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (0:0).
Чемпионат 15:44
Футбол

Сассуоло — Рома 4:2 (2-й тайм)

Перед игрой с «Сассуоло» на счету «Ромы» было 23 пропущенных гола. Лишь четыре команды пропустили меньше в нынешнем сезоне Серии А.
Sports.ru 15:47
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

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В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
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Политика

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран.
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Армия и оружие

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Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
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Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
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Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
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Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
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