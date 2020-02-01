Политика

Вести.RuВести.RuПриостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

Организация безвизовых групповых турпоездок предусмотрена соглашением, заключенным между РФ и КНР. Ранее в связи с распространением коронавируса между Россией и Китаем было приостановлено железнодорожное сообщение, введен особый режим авиасообщения.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано
 постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
РБК15:04

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Россия приостановит безвизовые турпоездки с Китаем из-за коронавируса

Известия12:27

Правительство разъяснило меру о приостановке безвизовых поездок с Китаем

РБК15:04

В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай

РИА Новости15:01

В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая

ТАСС15:18

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Интерфакс12:18

М.Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай

Агентство Москва12:12

Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР

RT на русском15:00
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Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
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Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
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REGNUM 30 января в 00:11
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Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Газета.Ru 19:43
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