с чего всё началось

Организация безвизовых групповых турпоездок предусмотрена соглашением, заключенным между РФ и КНР. Ранее в связи с распространением коронавируса между Россией и Китаем было приостановлено железнодорожное сообщение, введен особый режим авиасообщения.

Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

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