Политика
Вести.RuПриостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР
Организация безвизовых групповых турпоездок предусмотрена соглашением, заключенным между РФ и КНР. Ранее в связи с распространением коронавируса между Россией и Китаем было приостановлено железнодорожное сообщение, введен особый режим авиасообщения.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.РБК15:04
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Космос
Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС
Роскосмос планирует выделить 9 миллиардов рублей на повышение мощности строящегося научно-энергетического модуля для Международной космической станции (МКС), который может полететь к Луне, следует из материалов на сайте госзакупок.
Кино
Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Экономика
Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование
Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе овсянки
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Общество
На Урале сняли на видео падение метеора
Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Происшествия
Тело рабочего найдено под завалами обрушившегося СКК в Петербурге
Погибшим оказался 29-летний Матвей М. Там сегодня произошло незапланированное обрушение крыши во время демонтажа спортивно-концертного комплекса.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Кино
«Плохие парни навсегда» вновь стали лидером проката США с $148 млн
Всего в прокате США «Плохие парни навсегда» собрали уже $148 млн. Напомним, бюджет картины составляет $90 млн.
Экономика
Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
Политика
Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт», у Панарина два очка
Рейнджерс нанесли поражение Детройту (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале в стране будет четырехдневная рабочая неделя, в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 числа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
Общество
Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
Энергетика
В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Футбол
Игроки ФК «Луч» вновь просят не доводить клуб до банкротства
Открытое письмо написали игроки владивостокского футбольного клуба «Луч» на имя губернатора Приморья с просьбой не проводить банкротство клуба, 31 января сообщает газета «Спорт-Экспресс».
Единоборства
Воробьев проиграл украинцу Чухаджяну в Калининграде
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Политика
Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию
Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.