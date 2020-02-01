Политика
REGNUMРоссия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.РБК15:04
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Кино
Что посмотреть в кино в феврале, лучшие кинопремьеры на большом экране
Происшествия
В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе
В Новосибирске прооперировали двух пострадавших при обрушении кровли у пристроенной к кафе раздевалки, сообщили в региональном минздраве, передает «РИА Новости».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск образования тромбов
Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Кино
Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии
Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» начались в белорусской деревне Дуличи.
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Политика
Царев рассказал, почему Разумков подумывает об отставке
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал думать об отставке из-за упреков со стороны Офиса президента, который обвиняет его в том, что депутаты от «Слуги народа» не могут проголосовать за нужные решения.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Футбол
«Уфа» в товарищеском матче победила клуб из Латвии
Политика
Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в разработке шельфа Черного моря на предмет наличия ценных ресурсов, сообщил глава государства после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которую показали украинские телеканалы.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты
Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Политика
Власти Украины пообещали превратить Донбасс в «процветающий регион»
Украинская власть уже думает над тем, как восстановить Донбасс после войны и сделать его процветающим регионом, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью YouTube-каналу «KRYM - критическое мышление».
Шоу-бизнес
Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры
Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Врач объяснил, как распознать тромб, образовавшийся в венах
Сергей Чубченко, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, рассказал, как можно распознать тромбы, которые образовались в венах.
Общество
Началась вторая эвакуация россиян из Китая в Приморье
Эвакуация второй группы россиян из Китай через пункты пропуска в Приморском крае началась в воскресенье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Происшествия
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело
Здоровье
Диагностика коронавируса в России отработана до автоматизма
Именно из Поднебесной коронавирус в попал в Россию.