Политика

REGNUMREGNUMРоссия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.
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В субботу на сайте правительства было обнародовано
 постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
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