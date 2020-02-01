с чего всё началось

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.

Общество В Китае произошла вспышка птичьего гриппа "1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Здоровье Названы продукты, снижающие риск образования тромбов Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.

Общество В России отменили тысячи советских законов В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Политика Царев рассказал, почему Разумков подумывает об отставке Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал думать об отставке из-за упреков со стороны Офиса президента, который обвиняет его в том, что депутаты от «Слуги народа» не могут проголосовать за нужные решения.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Политика Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в разработке шельфа Черного моря на предмет наличия ценных ресурсов, сообщил глава государства после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которую показали украинские телеканалы.

Политика Власти Украины пообещали превратить Донбасс в «процветающий регион» Украинская власть уже думает над тем, как восстановить Донбасс после войны и сделать его процветающим регионом, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью YouTube-каналу «KRYM - критическое мышление».

Общество Началась вторая эвакуация россиян из Китая в Приморье Эвакуация второй группы россиян из Китай через пункты пропуска в Приморском крае началась в воскресенье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.