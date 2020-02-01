Политика
РИА НовостиРоссия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Также МИД необходимо уведомить Пекин о предусмотренных мерах, обоснованных особыми обстоятельствами.
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Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Армия и оружие
Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана
Армия и оружие
Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Кино
Опубликован фильм с Адамом Сэндлером
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Технологии
В России создают беспроводную зарядку для смартфона
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
Футбол
Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» в Дортмунде разбить «Унион»
Экономика
Спекулянты в США впервые в январе сократили ставки на рост рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали первое недельное сокращение в январе.
Хоккей
«Динамо» всухую победило «Спартак» в матче КХЛ
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Экономика
Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший почти век назад корабль
Группа исследователей обнаружила останки корабля SS Cotopaxi, пропавшего в 1925 году в районе так называемого Бермудского треугольника, сообщает пресс-служба медиакомпании Discovery Communications, которой принадлежит телесеть Discovery Channel.
Технологии
На Windows 7 выпустят обновление
Корпорация Microsoft собирается выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Однако, обновление будет доступно только обладателям расширенной лицензии, которые приобрели её после прекращения поддержки.
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Тиролем» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским "Тиролем" в контрольном матче на сборе в Испании.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
Технологии
Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp
По словам Дурова, Facebook, владеющей мессенджером WhatsApp стоило бы извиниться, а не обвинять смартфон Безоса от компании Apple.
Политика
Зеленский пригласил США для разработки шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео пригласил крупные американские компании к совместной разработке шельфа Черного моря, сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
Что ждет россиян в феврале 2020 года
1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.