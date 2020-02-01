Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Также МИД необходимо уведомить Пекин о предусмотренных мерах, обоснованных особыми обстоятельствами.
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Россия приостановит безвизовые турпоездки с Китаем из-за коронавируса

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Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

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Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

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