Политика
REGNUMРоссия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Общество
В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы
В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
Религия
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Экономика
Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Общество
Информация о карантине в Москве оказалась фейком
Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Хоккей
«Динамо» всухую победило «Спартак» в матче КХЛ
Экономика
Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн
Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Политика
Трамп разрешил армии США использовать противопехотные мины
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил введённый его предшественником Бараком Обамой запрет на применение противопехотных мин где-то кроме Корейского полуострова.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
Общество
Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости
Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Космос
Астрономы раскрыли тайну марсианского полюса
Ученые Калифорнийского технологического института раскрыли тайну формирования на южном полюсе Красной планеты льда.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Гаджеты
«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки
Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Происшествия
Львы подрались на юбилейном представлении Екатерибургского цирка
Между собой сцепились львы из «Королевского цирка» Гии Эрадзе, дававшего первое представление в честь праздника.
Здоровье
Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики
Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
Футбол
Доменико Тедеско: «Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Ростовом» в матче в матче Кубка Париматч Премьер (2:1) отметил, что учит русский язык самостоятельно.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.