Политика

REGNUMREGNUMРоссия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.
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Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

РБК13:04

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Интерфакс12:18

Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

РИА Новости12:35

Россия приостановит безвизовые турпоездки с Китаем из-за коронавируса

Известия12:27

Кабмин приостановил безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

ТАСС12:59

М.Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай

Агентство Москва12:12

Из-за коронавируса кабмин РФ приостановит безвизовые турпоездки в КНР

RT на русском13:20
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Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

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Общество

В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
Новая газета 06:20
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
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В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
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Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

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Информация о карантине в Москве оказалась фейком

Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
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Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
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Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
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Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Политика

Трамп разрешил армии США использовать противопехотные мины

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил введённый его предшественником Бараком Обамой запрет на применение противопехотных мин где-то кроме Корейского полуострова.
News.ru вчера в 15:50
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
РИА Новости 03:58
Общество

Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости

Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
REGNUM 30 января в 12:38
Происшествия

Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Космос

Астрономы раскрыли тайну марсианского полюса

Ученые Калифорнийского технологического института раскрыли тайну формирования на южном полюсе Красной планеты льда.
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Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
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Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Гаджеты

«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки

Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
iXBT.com 11:54
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 11:59
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
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Львы подрались на юбилейном представлении Екатерибургского цирка

Между собой сцепились львы из «Королевского цирка» Гии Эрадзе, дававшего первое представление в честь праздника.
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Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики

Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
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СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

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Доменико Тедеско: «Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Ростовом» в матче в матче Кубка Париматч Премьер (2:1) отметил, что учит русский язык самостоятельно.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Российская газета 29 января в 11:55
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