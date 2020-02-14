Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссия приостановила чартерное авиасообщение с КНР

Вслед за регулярными рейсами приостановлено чартерное авиасообщение России с Китаем.
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с чего всё началось

В Китай перестали летать российские чартеры

Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.
РИА Новости16:30

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РБК17:02

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Комсомольская правда16:02

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