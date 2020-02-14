Общество
Российская газетаРоссия приостановила чартерное авиасообщение с КНР
Вслед за регулярными рейсами приостановлено чартерное авиасообщение России с Китаем.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.РИА Новости16:30
Подробнее о событии
Показать все источники
В полночь вступает в силу запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем из-за коронавируса
Комсомольская правда16:02
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Здоровье
В России не осталось больных коронавирусом
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Общество
Украинка просит об эвакуации из Уханя
Уроженка города Кривой Рог рассказала, что приехала в китайский город Ухань на заработки.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
В Канаде в Южной Альберте канадские палеонтологи обнаружили череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного ранее вида тираннозавров.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Здоровье
В Алтайском крае выросла заболеваемость раком
За последние 10 лет заболеваемость раком в Алтайском крае выросла на 29%.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Игры
Pathfinder: Wrath of the Righteous от русских разработчиков заработала $1 миллион на Kickstarter
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Происшествия
Бывший замглавы Новокузнецка Федорчук арестован на два месяца
Центральный районный суд Кемерово отправил под стражу на два месяца экс-заместителя главы Новокузнецка Андрея Федорчука.
Киберспорт
Объявлена дата выхода Half-Life: Alyx
Политика
Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек
Россиянин в минувшие выходные в матче Лиги 1 с «Амьеном» (2:1) получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку для россиян на оплату услуг ЖКХ
Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов выступил с предложением ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех жителей России, кто откажется от получения бумажных квитанций.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид
Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Игры
Prince of Persia: The Dagger of Time: VR-версия уже анонсирована
Игра Prince of Persia: The Dagger of Time оказалась кооперативным VR, жанр – побег из комнаты.
Хоккей
«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Культура
Саундтрек к новому фильму бондианы от Билли Айлиш появился в Сети
Кино
«Оскар» за лучший фильм впервые получила иностранная картина
Победителем в главной номинации "Лучший фильм года" стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщается на сайте "Известий".
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России
Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Хоккей
Панарин забил 145-й гол за карьеру в НХЛ
На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1. Гол в составе «Рейнджерс» с передач Тони Деанджело и Райана Строума забил российский нападающий Артемий Панарин.