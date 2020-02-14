Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.
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с чего всё началось

В Китай перестали летать российские чартеры

Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.
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РИА Новостивчера в 15:52
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В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая

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РИА Новости вчера в 15:25
Общество

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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

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Политика

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Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

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Армия и оружие

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Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

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В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски

ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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В Кремле высказались об обращении ученых по делу «Сети»

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