Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.

с чего всё началось

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.

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