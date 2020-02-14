Общество
Газета.RuРоссия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.
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с чего всё началось
Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.РИА Новости16:30
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В полночь вступает в силу запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем из-за коронавируса
Комсомольская правда16:02
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