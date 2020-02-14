Общество
Газета.RuРоссия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.
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с чего всё началось
Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.РИА Новости16:30
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США отложили введение ограничений против Huawei
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Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену
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«Бегущего по лезвию» Ридли Скотта впервые покажут в России
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Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса
Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
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Хоккей
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Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
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Авто
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Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями.
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На своей странице в социальной сети Инстаграм молодая мама, и раньше публиковавшая фотографии малыша, впервые показала лицо сына крупным планом, правда пока в солнцезащитных очках.
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Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
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Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
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Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»
Второй трейлер поклонники восприняли с восторгом, вот только, как выяснилось, это не спасло картину в целом.