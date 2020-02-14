Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.
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с чего всё началось

В Китай перестали летать российские чартеры

Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.
РИА Новости16:30

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Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

Известия19:36

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

Lenta.ru18:55

Запрет на чартерное авиасообщение с Китаем официально вступил в силу

ТАСС16:03

Новые ограничения авиасообщения с Китаем вступают в силу сегодня

Эхо Москвы22:00

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

Газета.Ru17:21

Россия приостановила чартеры в Китай

Телеканал 360°18:51

Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР

РИА Новости15:52
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Политика

Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди

Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.
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РБК 04:17
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Общество

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.
ТАСС 17:23
Армия и оружие

Появилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску

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Происшествия

Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену

RT на русском 07:49
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«Бегущего по лезвию» Ридли Скотта впервые покажут в России

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Газета.Ru 06:37
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
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РБК 05:29
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В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
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Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса

Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
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Культура

На сцене Большого театра покажут главную премьеру года

В пятницу на сцене Большого театра пройдет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова, самого известного российского оперного режиссера.
BFM.ru 09:18
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Елесин может дебютировать в НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом»

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«Челси» договорился о трансфере Зиеша

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Авто

Названы самые продаваемые автомобили в Москве по итогам января

Самым популярным новым автомобилем в Москве по итогам января 2020 года стала модель Kia Rio, которая разошлась тиражом в 693 экземпляра.
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Российские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии

Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями.
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Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как приобрел у «Асмарала» права на Сергея Семака.
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Виктория Лопырева впервые показала лицо сына крупным планом

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Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
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Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
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Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
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Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

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Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

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Второй трейлер поклонники восприняли с восторгом, вот только, как выяснилось, это не спасло картину в целом.
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