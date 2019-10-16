Поставки российской пшеницы в страну приостановлены Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха.

с чего всё началось

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