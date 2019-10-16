Общество
РИА НовостиРоссельхознадзор приостановил экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
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Поставки российской пшеницы в страну приостановлены Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха.Коммерсантъвчера в 18:21
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