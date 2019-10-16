Общество
РосбалтРоссия приостановила экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы во Вьетнам. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
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с чего всё началось
Поставки российской пшеницы в страну приостановлены Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха.Коммерсантъвчера в 18:21
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Армия и оружие
Трамп ввел санкции против Турции из-за военной операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе санкций против Турции из-за военной операции в Сирии, сообщает ТАСС.
Наука
Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае
Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Политика
США могут пригласить Россию на следующий саммит G7
Соединенные штаты будут председательствовать на следующем саммите G7, поэтому вполне возможно, что Россия получит приглашение участвовать в заседании в качестве гостя.
Армия и оружие
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Армия и оружие
Опубликовано видео учений «Гром-2019»
Появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019", его показал телеканал "Звезда".
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»
Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
Общество
Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор
Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
Политика
Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране
Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Фигурное катание
Туктамышева прибыла в Лас-Вегас
Российская фигуристика Елизавета Туктамышева прилетела в Лас-Вегас на первый этап серии Гран-при — Skate America.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше
Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Футбол