Поставки российской пшеницы в страну приостановлены Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха.

с чего всё началось

Россельхознадзор по просьбе властей Вьетнама приостановил выдачу сертификатов на экспортные поставки пшеницы. Страна входила в пятерку импортеров российского зерна.

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