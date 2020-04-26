Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе.

Технологии Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10 Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае. 15

Политика Путин объявил о новом продлении нерабочих дней Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней». 2,7K

Музыка Назван самый популярный российский клип на YouTube Видео российской группы Little Big на песню Skibidi стало самым просматриваемым российским клипом на YouTube. 12

Шоу-бизнес Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44. 5

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 110

Происшествия Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.

Киберспорт Smile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет» Сергей Smile Ревин поделился первым впечатлением от патча 7.26b для Dota 2. По мнению аналитика, в последних изменениях игры не было общей идеи.

Общество В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество. 227

Политика Путин призвал губернаторов наращивать ресурс Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин. 6

Политика После печенегов и половцев Путин вспомнил о спартанцах Президент России Владимир Путин после использования в качестве исторических отсылок в своих выступлениях сведений о печенегах и половцах вспомнил о спартанцах, которые якобы сбрасывали больных со скалы.

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 271

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 152

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 98

Здоровье Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation. 1