Экономика
РИА НовостиРоссия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе.
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Технологии
Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10
Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае.
Astera 04:46
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Музыка
Назван самый популярный российский клип на YouTube
Видео российской группы Little Big на песню Skibidi стало самым просматриваемым российским клипом на YouTube.
Свободная Пресса 12:41
Политика
Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
Ридус 12:37
Шоу-бизнес
Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей
Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44.
Shraibikus News 10:28
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Общество
Школьникам могут запретить смартфоны для обучения
Минпросвещения России обновило рекомендации по организации дистанционного обучения для школьников.
Русская Планета вчера в 23:03
Киберспорт
Smile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»
Сергей Smile Ревин поделился первым впечатлением от патча 7.26b для Dota 2. По мнению аналитика, в последних изменениях игры не было общей идеи.
CyberSport.ru 12:01
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
Политика
После печенегов и половцев Путин вспомнил о спартанцах
Президент России Владимир Путин после использования в качестве исторических отсылок в своих выступлениях сведений о печенегах и половцах вспомнил о спартанцах, которые якобы сбрасывали больных со скалы.
Lenta.ru 12:21
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело 05:53
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Футбол
Глава медкомитета ФИФА призвал не играть в футбол до конца августа: «Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти»
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг поддержал идею досрочного завершения сезона в чемпионатах по всему миру.
Sports.ru 12:00
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Здоровье
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation.
Lenta.ru 11:27
Политика
Владимир Путин назвал предложения об отмене режима изоляции «дикостью и варварством»
Владимир Путин отметил, что люди, ратующие за отмену режима самоизоляции, хотят возвращения древних времен, когда молодые люди истребляли старых, чтобы не тратить на них ресурсы.
ИА СИА-Пресс 12:50
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36