Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе.
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«Многие страны ожидает голод»: зачем Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС

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Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж

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Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

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Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском26 апреля в 08:04

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс26 апреля в 08:20

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС26 апреля в 08:11

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

REGNUM26 апреля в 10:22
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Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10

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Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

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Назван самый популярный российский клип на YouTube

Видео российской группы Little Big на песню Skibidi стало самым просматриваемым российским клипом на YouTube.
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Политика

Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
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Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей

Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44.
Shraibikus News 10:28
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Общество

В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
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Происшествия

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

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Общество

Школьникам могут запретить смартфоны для обучения

Минпросвещения России обновило рекомендации по организации дистанционного обучения для школьников.
Русская Планета вчера в 23:03
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«Люди Икс» и «Терминатор» стали самыми убыточными фильмами 2019 года

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Общество

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Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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Газета.Ru 09:58
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Президент России Владимир Путин после использования в качестве исторических отсылок в своих выступлениях сведений о печенегах и половцах вспомнил о спартанцах, которые якобы сбрасывали больных со скалы.
Lenta.ru 12:21
Общество

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Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
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Армия и оружие

Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России

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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Футбол

Глава медкомитета ФИФА призвал не играть в футбол до конца августа: «Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти»

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг поддержал идею досрочного завершения сезона в чемпионатах по всему миру.
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Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
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Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
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Метаповерхности помогли создать суперхиральный свет

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Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation.
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Владимир Путин отметил, что люди, ратующие за отмену режима самоизоляции, хотят возвращения древних времен, когда молодые люди истребляли старых, чтобы не тратить на них ресурсы.
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