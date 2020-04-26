Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

Ограничения были установлены с 1 апреля 2020 года, но уже 26 апреля квота выбрана в полном объеме, сообщили в Минсельхозе. Таким образом, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС останавливается до 1 июля 2020 года.
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Россия приостановила экспорт зерна

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