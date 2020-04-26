Экономика
Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Политика
Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии
Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.
ИА Красная Весна 09:31
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:01
Политика
Российские СМИ заявили о давлении властей из-за публикаций о коронавирусе
Независимые российские СМИ, входящие в объединение «Синдикат-100», выпустили обращение с критикой российского закона об уголовной ответственности за фейки про коронавирус.
Ведомости 07:20
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Общество
Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов
Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).
РИА Новости 09:56
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
В Австрии намерены отменить режим самоизоляции с 1 мая
Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о намерении властей страны отменить режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с 1 мая.
RT на русском 03:43
Авто
Копейка 30 лет простояла в гараже и выглядит идеально
Блогер Roma Uracco рассказал историю о Копейке, успевшей проехать лишь 5,7 тыс. км и на долгие 30 лет запертой в гараже.
Ladaonline 06:07
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара вчера в 16:23
Кино
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat
Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.
Российская газета 07:40
Общество
Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия 26 апреля в 23:38
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом
Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом.
Pravda.Ru 08:21
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Политика
12 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Просьбы о помощи в борьбе с распространением коронавируса России передали страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Рамблер 08:58
Общество
Академики выразили протест против планов реформы МГУ
24 апреля о планах крупнейшей в истории МГУ реформы сообщила Инициативная группа МГУ (общественное объединение студентов, аспирантов и преподавателей университета, находящаяся в оппозиции к руководству вуза) в своем сообществе во «ВКонтакте».
РБК 09:48
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский.
Ведомости 08:43
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53