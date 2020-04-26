Экономика

Город N (Ростов)Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском26 апреля в 08:04

В России изменились условия экспорта сахара

Парламентская газетавчера в 23:07

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

REGNUM26 апреля в 10:22

Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж

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ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

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Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС26 апреля в 08:11

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия26 апреля в 08:09
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Политика

Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
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Религия

В Радоницу усопших поминают домашней молитвой

Поминают усопших в семейном кругу, домашней молитвой.
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Общество

В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 04:02
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Энергетика

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Общество

В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 04:45
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Общество

Мишустин поручил подготовить план по снятию коронавирусных ограничений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Новый День 05:18
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Политика

Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына

В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
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Армия и оружие

Сирийская ПВО отражает атаку над Дамаском

Государственное телевидение Сирии сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) начала отражать атаку в небе над Дамаском.
ФАН 26 апреля в 22:56
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
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Транспорт

Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы

Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко рассказал о буднях в Коммунарке

Paparazzi.ru 06:09
Происшествия

В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска

Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
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Общество

В России коронавирусом заболели более 93,5 тысяч человек

По состоянию на 28 апреля 2020 года в России выявлено 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
DixiNews 04:10
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Общество

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
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Здоровье

Губернатору на условия труда пожаловались курские врачи

Открытое письмо написал губернатору Курской области коллектив реанимационного, пульмонологического и приемного отделений городской больницы №6. В стационаре сейчас находятся 28 человек с подозрением на коронавирус и пневмонией.
Цензуры.Нет 04:54
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Происшествия

Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с коронавирусом

По данным на вечер 27 апреля, в России коронавирус выявили у 87 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 790 человек.
РБК 03:40
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Гаджеты

Смартфон LG Velvet 5G показан с фронтальной стороны

3DNews вчера в 10:13
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Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
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Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн вчера в 05:52
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Экономика

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Здоровье

Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 26 апреля в 05:26
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